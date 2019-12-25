В Британии количество жертв гриппа превысило количество умерших от коронавируса

В Британии число умерших от гриппа и пневмонии примерно в 2 раза больше чем от коронавируса.

В Британии умерших примерно в 2 раза больше от гриппа и пневмонии, чем от коронавируса нового типа.

Британское издание "Daily Mail" со ссылкой на Национальную статистическую службу Соединенного Королевства (ONS) сообщает, что за последнее время в стране количество умерших от гриппа и пневмонии значительно превышает количество умерших от коронавируса.

Так, например, в период с 19 июня по 31 июля в стране от гриппа и пневмонии умерло 6 626 человека, а от коронавируса 2 992 человека. А за последнюю неделю прошлого месяца количество умерших от гриппа превысило количество жертв коронавируса в 5 раз, 928 и 193 соответственно.

Но, количество заболевших коронавирусом в Британии снова начало расти. В связи с этим Британское правительство приостановило ослабление карантинных мер.

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Фото:Pixabay