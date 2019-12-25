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В Ивановской области будут строить инфекционный госпиталь на 360 коек
Сегодня, 14:02
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В Ивановской области будут строить инфекционный госпиталь на 360 коек

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В строительстве госпиталя для инфицированных коронавирусом примет участие МЧС.

В Ивановской области собираются строить госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает, что в ближайшее время по поручению Президента в Ивановской области будет возведен госпиталь для лечения больных с коронавирусом. После того, как эпидемия пойдет на спад, госпиталь может быть использован для лечения других инфекционных заболеваний.

Госпиталь будет состоять из  пяти палатных корпусов, операционного и дезинфекционного блоков, отделения скорой помощи, интенсивной терапии, блока утилизации отходов, а также патолого-анатомический корпуса. Он будет рассчитан на лечение одновременно 360 человек. Строительство начнется в ближайшее время.

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Фото:Pixabay

Теги: госпиталь для короавируса, ивановские новости, новости иваново
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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