В Ивановской области будут строить инфекционный госпиталь на 360 коек

В строительстве госпиталя для инфицированных коронавирусом примет участие МЧС.

В Ивановской области собираются строить госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает, что в ближайшее время по поручению Президента в Ивановской области будет возведен госпиталь для лечения больных с коронавирусом. После того, как эпидемия пойдет на спад, госпиталь может быть использован для лечения других инфекционных заболеваний.

Госпиталь будет состоять из пяти палатных корпусов, операционного и дезинфекционного блоков, отделения скорой помощи, интенсивной терапии, блока утилизации отходов, а также патолого-анатомический корпуса. Он будет рассчитан на лечение одновременно 360 человек. Строительство начнется в ближайшее время.

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