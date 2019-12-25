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В Ивановской области погиб мужчина, протаранив дом на иномарке
Сегодня, 14:14
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В Ивановской области погиб мужчина, протаранив дом на иномарке

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Мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы.

Накануне утром, 29 октября, в Ивановской области погиб водитель иномарки, врезавшись в частный дом.

МВД по Ивановской области сообщает, что авария произошла в начале 7го утра на 5 километре автодороги Приволжск - Плёс. 53-летний водитель автомобиля "Форд" допустил съезд с трассы и врезался в частный дом.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Причины аварии устанавливаются.

Ранее:В сети появилось видео с моментом смертельной аварии "Газели" и грузового состава в Омской области

Фото: УМВД по Ивановской области.

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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