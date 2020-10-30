В сети появилось видео с моментом смертельной аварии "Газели" и грузового состава в Омской области

В ДТП погибли 2 человека.

В сети опубликовано видео момента ужасного ДТП, которое произошло 29 октября в Омской области.

Накануне Piter.TV сообщал подробности страшной аварии. Грузовая "Газель", за рулем которой был водитель 1978 года рождения, выехала на железнодорожный нерегулируемый переезд, где вагонами вперед двигался грузовой состав с 20 вагонами со щебнем.

В результате столкновения водитель грузовика и его 26-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один 28-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу.

Сегодня в сети появилось виде с камер наблюдения. На видео видно, что "Газель" не спеша подъезжает к железнодорожному полотну и также не спеша начинает переезд, перед самым составом. Видно, что водитель не ускорился и не притормозил. В результате произошло столкновение. Вагоны протащили грузовичок десятки метров и полностью смяли.

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