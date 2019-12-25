В Ивановской области годовалая девочка выпала из окна

Ребенок остался в комнате один, с дивана залез на окно и открыл пластиковое окно.

В городе Заволжск Ивановской области годовалая девочка выпала из окна.

Сегодня утром, 9 ноября, в Кинешемскую районную больницу поступила годовалая девочка с травмой головы, сотрясением мозга и множественными ушибами по всему телу. Как удалось установить, пока мама была на кухне, малышка осталась одна без присмотра взрослых.

Девочка с дивана залезла на подоконник, открыла пластиковое окно и выпала со второго этажа на крышу пристроенного торгового ларька. Высота падения около 3,5 метров. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Семья характеризуется положительно.

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Фото:Pixabay