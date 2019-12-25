В Ивановской области в детском лагере 52 ребенка заболели коронавирусом

Следственные органы заинтересовались вспышкой коронавируса в детском оздоровительном лагере.

В Ивановской области в детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавирусной инфекции.

В Ивановской области в Лежневском районе в детском оздоровительном лагере "Улыбка" произошла вспышка коронавирусной инфекции. После того, как у родителей двоих детей тесты подтвердили коронавирус, в лагере началась проверка, в ходе которой у 52 ребенка и 6 взрослых подтвердился вирус.

Состояние детей удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Госпитализация никому не требуется.

Следственные органы заинтересовались фактом массового заражения в детском лагере и организовали проверку, в ходе которой должны установить источник инфицирования.

Следователи устанавливают источник заражения, круг контактных лиц, а также проверяют документацию лагеря СУ СК РФ по Ивановской области

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