В Ивановской области в детском лагере 52 ребенка заболели коронавирусом

В Ивановской области в детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавирусной инфекции.
В Ивановской области в Лежневском районе в детском оздоровительном лагере "Улыбка" произошла вспышка коронавирусной инфекции. После того, как у родителей двоих детей тесты подтвердили коронавирус, в лагере началась проверка, в ходе которой у 52 ребенка и 6 взрослых подтвердился вирус.
Состояние детей удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Госпитализация никому не требуется.
Следственные органы заинтересовались фактом массового заражения в детском лагере и организовали проверку, в ходе которой должны установить источник инфицирования.
Следователи устанавливают источник заражения, круг контактных лиц, а также проверяют документацию лагеря
СУ СК РФ по Ивановской области
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Фото:pixabay
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