Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки впервые за долгое время выявлено менее 5 тысяч новых случаев коронавируса.

В России за сутки коронавирус обнаружен у чуть более 4,9 тясяч человек.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 11 августа в России зафиксировано минимальное за последнее время новых случаев коронавирусной инфекции - 4 945. Из них у 1 403 (28,4%) человек вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Республика Северная Осетия 0,1%

3. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Смоленская область 0,2%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 694

2. Свердловская область 168

3. Санкт-Петербург 157

4. Московская область 154

5. Ростовская область 126

6. Иркутская область 124

7. Красноярский край 122

8. Нижегородская область 119

9. Ульяновская область 115

10. Ставропольский край 111

11. Кемеровская область 109

12. Ханты-Мансийский АО 108

13. Омская область 105

14. Оренбургская область 104

15. Воронежская область 95

16. Волгоградская область 95

17. Саратовская область 94

18. Приморский край 93

19. Ямало-Ненецкий АО 92

20. Алтайский край 91

21. Краснодарский край 90

22. Челябинская область 85

23. Мурманская область 78

24. Хабаровский край 78

25. Тюменская область 71

26. Пермский край 65

27. Новосибирская область 65

28. Сахалинская область 63

29. Томская область 56

30. Республика Коми 55

31. Республика Саха (Якутия) 55

32. Орловская область 52

33. Белгородская область 51

34. Республика Дагестан 49

35. Пензенская область 49

36. Архангельская область 48

37. Самарская область 48

38. Республика Крым 48

39. Кировская область 41

40. Ярославская область 39

41. Астраханская область 37

42. Чувашская Республика 36

43. Республика Бурятия 35

44. Республика Башкортостан 34

45. Магаданская область 34

46. Костромская область 32

47. Курская область 31

48. Тульская область 31

49. Республика Мордовия 30

50. Ленинградская область 29

51. Вологодская область 28

52. Республика Татарстан 28

53. Брянская область 27

54. Рязанская область 27

55. Тверская область 27

56. Удмуртская Республика 26

57. Тамбовская область 25

58. Ивановская область 24

59. Республика Тыва 23

60. Калужская область 22

61. Псковская область 21

62. Республика Адыгея 21

63. Владимирская область 20

64. Республика Ингушетия 19

65. Липецкая область 18

66. Калининградская область 17

67. Новгородская область 16

68. Кабардино-Балкарская Республика 16

69. Курганская область 16

70. Республика Хакасия 16

71. Республика Марий Эл 15

72. Амурская область 15

73. Забайкальский край 14

74. Камчатский край 12

75. Карачаево-Черкесская Республика 11

76. Смоленская область 9

77. Республика Карелия 8

78. Республика Алтай 7

79. Чеченская Республика 6

80. Республика Калмыкия 5

81. Республика Северная Осетия 5

82. г. Севастополь 5

83. Еврейская АО 4

84. Ненецкий автономный округ 1

Таким образом, с начала эпидемии в России выявлено 897 599 случаев инфицирования. Количество выздоровевших превысило 700 тысяч - 703 175 человек. За сутки выписано 6 494 пациентов. Скончалось за все время 15 131 человек, за сутки 130.

Ранее:Данные по коронавирусу на 10 августа

Фото: pixabay