Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено чуть более 5,1 тысячи новых заболевших.

ИЦК сообщает, что на утро понедельника 10 августа в России подтверждено 5 118 случаев коронавируса в 83 регионах. Из них у 26% вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 694

2. Свердловская область 179

3. Санкт-Петербург 157

4. Московская область 153

5. Ростовская область 128

6. Красноярский край 127

7. Ставропольский край 125

8. Нижегородская область 120

9. Иркутская область 120

10. Ханты-Мансийский АО 117

11. Омская область 108

12. Оренбургская область 104

13. Краснодарский край 97

14. Волгоградская область 97

15. Воронежская область 96

16. Саратовская область 95

17. Ульяновская область 95

18. Алтайский край 95

19. Кемеровская область 94

20. Приморский край 94

21. Ямало-Ненецкий АО 93

22. Мурманская область 89

23. Новосибирская область 87

24. Хабаровский край 87

25. Челябинская область 83

26. Республика Коми 78

27. Тюменская область 74

28. Пермский край 67

29. Сахалинская область 67

30. Республика Саха (Якутия) 64

31. Архангельская область 63

32. Костромская область 61

33. Томская область 56

34. Белгородская область 50

35. Орловская область 50

36. Кировская область 50

37. Самарская область 50

38. Республика Дагестан 49

39. Пензенская область 45

40. Республика Калмыкия 42

41. Ярославская область 37

42. Республика Башкортостан 34

43. Псковская область 33

44. Астраханская область 32

45. Республика Крым 32

46. Тульская область 31

47. Республика Мордовия 30

48. Республика Татарстан 30

49. Чувашская Республика 30

50. Республика Бурятия 30

51. Брянская область 28

52. Тверская область 28

53. Ленинградская область 28

54. Удмуртская Республика 28

55. Вологодская область 27

56. Ивановская область 26

57. Калужская область 26

58. Тамбовская область 25

59. Курская область 24

60. Рязанская область 24

61. Смоленская область 22

62. Владимирская область 21

63. Республика Адыгея 20

64. Республика Тыва 19

65. Магаданская область 19

66. Калининградская область 18

67. Амурская область 18

68. Курганская область 17

69. Республика Хакасия 17

70. Липецкая область 16

71. Республика Карелия 16

72. Республика Ингушетия 16

73. Забайкальский край 16

74. Новгородская область 15

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Республика Алтай 15

77. Республика Марий Эл 14

78. Карачаево-Черкесская Республика 12

79. Камчатский край 10

80. Республика Северная Осетия 6

81. Чеченская Республика 5

82. г. Севастополь 5

83. Еврейская АО 3



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 892 654 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 696 681 человек ( за сутки +3 259 человек). Скончались за все время 15 001 человек (за сутки +70).

Ранее:В Костромской области впервые зафиксировано более 60 случаев коронавируса за сутки

Фото:pixabay