В Костромской области впервые зафиксировано более 60 случаев коронавируса за сутки

В Костромской области за сутки коронавирус выявили у 61 человека.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки в регионе подтверждено 61 новых случая инфицирования коронавирусом.
По районам области новые случаи распределены следующим образом:
Кострома -- 35 случаев
Галич - 10 человек
Судиславский район - 6 случаев
Мантурово - 3 случая
Солигалич - 2 случая
Костромской район - 2 случая
Макарьев - 1 случай
Пыщуг- 1 случай
Красное-на-Волге - 1 случай
Таким образом, в Костромской области с начала эпидемии зафиксировано 2 626 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 1 932 человека, скончались 30 человек. За сутки медики не смогли спасти еще одного пациента старше 60 лет.
На сегодняшний день лечение в стационарах проходят 96 человек.
Администрация Костромской области сообщила, что будут усилены проверки по факту соблюдения населением масочного режима.
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Фото:pixabay
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