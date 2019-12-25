В Костромской области впервые зафиксировано более 60 случаев коронавируса за сутки

Заболеваемость в регионе неуклонно растет.

В Костромской области за сутки коронавирус выявили у 61 человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки в регионе подтверждено 61 новых случая инфицирования коронавирусом.

По районам области новые случаи распределены следующим образом:

Кострома -- 35 случаев

Галич - 10 человек

Судиславский район - 6 случаев

Мантурово - 3 случая

Солигалич - 2 случая

Костромской район - 2 случая

Макарьев - 1 случай

Пыщуг- 1 случай

Красное-на-Волге - 1 случай

Таким образом, в Костромской области с начала эпидемии зафиксировано 2 626 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 1 932 человека, скончались 30 человек. За сутки медики не смогли спасти еще одного пациента старше 60 лет.

На сегодняшний день лечение в стационарах проходят 96 человек.

Администрация Костромской области сообщила, что будут усилены проверки по факту соблюдения населением масочного режима.

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