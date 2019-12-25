Эксперт: осенью россиян ожидает более тяжелое течение COVID-19

Главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал журналистам, что можно ожидать от коронавируса нынешней осенью.

Эксперт сообщил, что осенью у заболевших коронавирусом может быть более тяжелое течение болезни, чем весной.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал изданию "Известия", что можно ждать от коронавируса нынешней осенью. По мнению иммунолога, течение болезни может оказаться сильнее, чем весной. Так как к вирусу COVID-19 могут присоединиться сезонные типичные заболевания. Ученые на сегодняшний день не знают, как поведет себя вирус в сочетании с гриппом и другими вирусами.

осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы Арег Тотолян

Но Арег Тотолян считает, что жесткие карантинные меры вводить не придется. Вероятно, меры потребуются локальные, кое-где с закрытием школ и других учебных заведений. Весной жесткая самоизоляция нужна была для того, чтобы выиграть время, чтобы не допустить неконтролируемого распространения эпидемии, и чтобы лучше подготовить медицину для борьбы с COVID-19.

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