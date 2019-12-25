В России за сутки скончалось 320 человек с коронавирусом

Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии в России.

В России за сутки скончались 320 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает ИЦК.

Такая цифра летальных исходов у пациентов с коронавирусом в России зафиксирована впервые с начала эпидемии.

Самое большое количество умерших пациентов:

Москва 61

Санкт-Петербург 47

Воронежская область 16

Ростовская область 16

Московская область 14

Нижегородская область 11

Республика Коми 10

Удмуртская Республика 10

Архангельская область 9

Иркутская область 9

Республика Саха (Якутия) 7

Всего с начала эпидемии в России скончалось 26 589 человек. Выздоровели 1 158 940 человек.

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