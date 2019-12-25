В России за сутки скончалось 320 человек с коронавирусом

В России за сутки скончались 320 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает ИЦК.
Такая цифра летальных исходов у пациентов с коронавирусом в России зафиксирована впервые с начала эпидемии.
Самое большое количество умерших пациентов:
Москва 61
Санкт-Петербург 47
Воронежская область 16
Ростовская область 16
Московская область 14
Нижегородская область 11
Республика Коми 10
Удмуртская Республика 10
Архангельская область 9
Иркутская область 9
Республика Саха (Якутия) 7
Всего с начала эпидемии в России скончалось 26 589 человек. Выздоровели 1 158 940 человек.
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Фото: pixabay
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