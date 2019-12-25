Из-за увеличения числа случаев заражений COVID-19 профилактикой следует заниматься отдельным группам населения.

Минздрав опубликовал рекомендации по лечению коронавируса на своём сайте.

Так, например, для профилактики заражения ведомство рекомендует принимать умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю, рекомбинантный интерферон альфа в виде спрея или капель. Если недавно был контакт с заражёнными, то в министерстве советуют принять гидроксихлорохин.

Отметим, что в рекомендацию попала вакцина "ЭпиВакКорона", которую разрабатывал научный центр "Вектор". Её зарегистрировали в октябре 2020 года.

В рекомендациях говорится, что из-за увеличения числа случаев заражений COVID-19 профилактикой следует заниматься отдельным группам населения — это, например, медицинские работники или пожилые.

Ранее Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области увеличивается количество тяжелых больных коронавирусом.

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