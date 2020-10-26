Игорь Кобзев: "В Иркутской области увеличивается количество тяжелых больных коронавирусом"

За выходные отгрузили в аптеки более трёх тысяч упаковок противовирусного лекарства "Умифеновир".

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе увеличивается количество тяжелых больных коронавирусом. Об этом он заявил в своём аккаунте в Instagram.

Отметим, что Кобзев сам заражён COVID-19 и работает в удалённом режиме.

Глава региона подчеркнул, что Минздрав и больницы должны усилить контроль за лечением на амбулаторном этапе. Это, считает Кобзев, позволит снизить риски. Он подчеркнул, что лекарства в аптеках должны быть доступными для граждан, однако для избежания дефицита антибиотики следует отпускать только по рецептам.

Кобзев рассказал, что за выходные в области отгрузили в аптеки более трёх тысяч упаковок противовирусного лекарства "Умифеновир" и более 10 тысяч упаковок "Азитромицина" — в ближайшее время ждут поступления ещё 6 800 упаковок. Также в скором времени в Иркутскую область должны поставить 715 упаковок "Коронавира".

Ранее в Иркутской области поймали сбежавших заключенных.

Видео: Instagram/kobzevnasvyazi