В Иркутской области поймали сбежавших заключенных

Обоих поймали в Братске.

Полиция оперативно поймала сбежавших из колонии-поселения заключенных.

Накануне Piter.TV сообщал, что 20 октября администрацией колонии-поселения при ИК-15 (Ангарск) замечено отсутствие двоих заключенных. Был организован их розыск. По данным ФСИН они могли находиться в Свирске, Нижнеудинске, Братске, Зиме.

Сегодня стало известно, что обоих беглецов поймали. Первого поймали около 16 часов в районе автостанции Братска. Он собирался выехать в Тулун. Второго поймали спустя 2 часа в районе центрального рынка Братска. Парень пытался скрыться от полиции, но был пойман.

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