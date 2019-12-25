В Саянске произошел пожар в детском садике

После срабатывания сигнализации 122 воспитанника были оперативно эвакуированы.

Утром 3 ноября в детском дошкольном учреждении Саянска произошел пожар, сообщает "Твой Иркутск" со ссылкой на региональное МЧС. Сигнал о возгорании поступил в 10:54 по местному времени. В детсаду сработала противопожарная сигнализация.

122 воспитанника детсада и 48 взрослых были оперативно эвакуированы из здания. Пострадавших нет. Выяснилось, что в бассейне дошкольного учреждения загорелась лампа.

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Фото: ГУ МЧС по Иркутской области