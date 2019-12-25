В Усть-Куте мужчина зарезал работодателя

Тело убитого спрятал в сугроб.

В Усть-Куте Иркутской области завершено расследование уголовного дела об убийстве.

По версии следствия, в феврале прошлого года между 30-летним работником и его 35-летним работодателем произошла ссора из-за невыплаченной полностью заработной платы. В ходе ссоры работник достал нож и несколько раз ударил им работодателя.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Тело мужчина спрятал в придорожный сугроб. Убийцу удалось установить и задержать в мае. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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