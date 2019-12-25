В Волгограде умер мужчина, которого избили из-за ссоры в родительском чате

Волгоградцу проломили череп из-за ссоры в родительском чате.

Мужчина, избитый из-за ссоры в родительском чате, умер в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее Piter.TV рассказывал, что 23 октября в Волгограде мужчина с кастетом избил по голове 41-летнего мужчину, который поссорился с его сестрой в родительском чате. Мужчина с пробитой головой упал и потерял сознание. Разъяренный родственник продолжать сыпать угрозами лежащему мужчине, а затем спокойно ушел.

Пострадавшего мужчину в коме доставили в больницу. Вчера из Волгограда пришли печальные известия. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Сейчас расследованием уголовного дела занимается следствие. Мужчина, избивший погибшего, арестован судом на 2 месяца.

Фото:Piter.TV