Волгоградцу проломили череп из-за ссоры в родительском чате

Избивший мужчина подкараулил обидчика своей сестры и ударил кастетом по голове.

Мужчина подкараулил второго и ударил кастетом по голове из-за скандала в родительском чате.

Издание v1.ru сообщает, что якобы между потерпевшим и женщиной в родительском чате произошла ссора. Родственник женщины подкараулил обидчика и ударил кастетом по голове. К счастью, на месте происшествия оказался реаниматолог, который оказал первую помощь до прибытия медиков. После чего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место правоохранители оперативно установили личность мужчины и вскоре его задержали. Им оказался 30-летний мужчина, брат женщины из родительского чата.

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