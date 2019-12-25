В центре Волгограда девушка на иномарке насмерть сбила пенсионера

Накануне днем, 5 ноября, в центре Волгограда под колесами иномарки погиб пенсионер.
"Новости Волгограда" сообщают, что авария произошла в 14.40 на улице Пархоменко в центре Волгограда. 25-летнеяя девушка на Toyota Chaser наехала на 85-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где он от полученных травм скончался.
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Фото: Piter.TV
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