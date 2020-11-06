Пропавшую в Волгоградской области 10-летнюю девочку нашли убитой

Отчим девочки признался в убийстве.

В Волгоградской области с признаками насильственной смерти найдена пропавшая 10-летняя девочка.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Волгоградской области при странных обстоятельствах среди ночи из дома пропала 10-летняя девочка. Незамедлительно были организованы масштабные поиски ребенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе следственных действий под подозрение в причастности к пропаже ребенка попал ранее судимый 32-летний приятель матери девочки. Под давлением улик мужчина сознался в убийстве и указал место, где находится тело. По предварительным данным экспертов девочка была задушена. Тело найдено в лесополосе в нескольких километрах от дома.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается. О мотивах пока не сообщается.

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