В Краснодарском крае отчим забил насмерть 4-летнюю девочку

Суд признал мужчину виновным и отправил на 23 года в колонию строгого режима.

В Краснодарском крае завершилось слушание дела 36-летнего мужчины, который в августе прошлого года убил 4-летнюю дочь сожительницы.

Главное следственное управление СКР сообщает, что в Краснодарском крае завершился суд на 36-летним мужчиной по уголовному делу за убийство 4-летней дочери своей сожительницы и истязание над девочкой и ее маленьким братиком.

Следствием и судом установлено, что вечером 24 августа 2019 года мужчина нанес малышке не менее 36 ударов по голове и телу в якобы воспитательных целях. При этом запретил матери девочки обращаться в медицинское учреждение для оказания ребенку помощи. Через 3 дня 27 августа мужчина избил девочку снова. На этот раз мужчина бил ребенка шлангом от стиральной машины. В этот день он нанес не менее 15 ударов по голове и телу ребенка.

Малышка потеряла сознание. Отчим вызвал "скорую" и сообщил медикам, что девочка упала сама. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что мужчина длительное время систематически истязал девочку и ее маленького братика. Суд вынес свой вердикт - 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Женщину суд лишил родительских прав на мальчика.

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Фото: СУ СК РФ