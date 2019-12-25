В Москве нашли тело студента из Бурунди с проломленным черепом

Тело пролежало в кустах возле общежития Московского государственного строительного университета почти сутки.

В Москве нашли тело студента Московского государственного строительного университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело было найдено между учебным корпусом университета и общежитием. У гражданина Бурунди, студента 2 курса, проломлен череп, а также обнаружились следы волочения. Предположительно труп был найден примерно через сутки с момента гибели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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Фото:Piter.TV