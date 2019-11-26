Жительнице Пскова лифтом отрубило 4 пальца

Женщина пыталась спасти свою собаку, но пострадала сама.

Женщине из Пскова лифт отрубил 4 пальца.

ЧП произошло 26 октября в одной из многоэтажек Пскова, сообщает ВГТРК "Псков". 42-летняя женщина выходила из лифта на прогулку с собакой, когда поводок застрял. Женщина пыталась спасти собаку, но ей лифтом отрубило 4 пальца.

Женщина была госпитализирована, где ей была проведена операция. На месте ЧП работали следователи, которые установили, что лифт был исправен, а женщина нарушила правила пользования лифтом.

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