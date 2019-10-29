В Египте 12-летнему мальчику из Украины акула оторвала руку

Также пострадали мама мальчика и инструктор.

В Египте на семью из Украины напала акула.

Издание "Правда.Ру" сообщает, что 25 октября на египетском курорте в Шарм-эль-Шейхе. Семья из Украины с 12-летним мальчиком совершала погружение с аквалангами. Во время погружения на них напала акула. Пострадали мать мальчика, инструктор, а ребенок лишился руки.

Уточняется, что семья заказала погружение у третьих лиц, а не у туроператора, что в Египте запрещено. Расходы по лечению взял на себя Египет.

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