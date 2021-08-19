Морской котик напал на дайвера в Австралии

Животному не понравилось присутствие человека вблизи колонии.

Морской котик напал на дайвера возле австралийского острова Монтагью. Об этом сообщила британское издание Daily Mail.

По словам самого дайвера, он увидел колонию животных и решил посмотреть на нее поближе. Однако, видимо, это не понравилось самцу. Животное несколько раз попыталось атаковать дайвера. Мужчина удивился такому инциденту, так как морские котики обычно дружелюбны.

Он несколько раз агрессивно нападал на меня, что побудило меня как можно скорее выйти из воды! из комментария дайвера

Ранее домашний кот Вася дал отпор дикому медведю и попал на видео. Возможно, хищника привлек запах готовящейся на костре пищи, поэтому он подошел близко к людям. Неожиданно на его пути встал домашний кот. Питомец не отступил несмотря на то, что его противник был в несколько раз больше. Он начал шипеть и выгибать спину, пугая медведя.

Видео: dailymail.co.uk