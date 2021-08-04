  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Домашний кот Вася дал отпор дикому медведю и попал на видео

0 0

Питомец спугнул дикого зверя от костра.

Домашний кот Вася дал отпор дикому медведю и попал на видео. Очевидица засняла на мобильное устройство бесстрашие собственного питомца перед лесным зверем. Предположительно, инцидент произошел на территории Якутии. В кадре видно, что черный кот смог прогнать незваного гостя от лагеря, который разбили хозяева.

Предположительно, хищника привлек запах готовящейся на костре пищи, поэтому бурый медведь подошел близко к людям. Неожиданно на его пути встал домашний кот. Питомец не отступил несмотря на то, что его противник был в несколько раз больше. Он начал шипеть и выгибать спину, пугая медведя.

Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!

комментарий автора ролика

Хозяин кота пытался подозвать кота к себе, но тот его не слушал. Василий несколько раз замахивался на медведя лапой и угрожающе вставал на задние лапы. После такого поведения хозяин пообещал коту отдать самый большой кусок мяса.

Медведь напал на двух лесников в тайге.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: медведь, регионы, якутия
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии