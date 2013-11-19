Один из мужчин травмировал ногу после встречи с агрессивным животным.

Медведь напал на двух лесников в тайге. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов России. По данным МВД, дикое животное атаковало мужчин, которые занимались геодезическими работами в в Иркутской области. Инцидент произошел в 20 километрах от поселка Подволочного, расположенного около реки Илим. Оба пострадавших выжили. Один из них (42-летний местный житель) травмировал ногу.

О ситуации с нападением медведя полиции рассказал напарник травмированного. Он пытался транспортировать коллегу к машине. Транспортное средство лесники оставили в более чем двух километрах от месте произошедшего. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время информации о том, как мужчины смогли отбиться от медведя неизвестна, так как связь с пострадавшими поддерживается нестабильная.

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