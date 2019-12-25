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В Австралии акула атаковала 13-летнего серфингиста
Сегодня, 13:31
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MShaffter

В Австралии акула атаковала 13-летнего серфингиста

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Израненного мальчика доставили в больницу.

В Австралии акула напала на серфингиста подростка.

Sky News Australia соощает, что на побережье у  Порт-Маккуори. Около 6 утра 13-летний подростке катался на серфе, когда на него напала акула. Ребенок выжил, но был доставлен в больницу с нетяжелыми укусами конечностей.

На удивление пострадавший от акулы юный серфингист был в хорошем настроении, несмотря на боль. Власти после инцидента закрыли пляж. 

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Фото:pixabay

Теги: акула напала, в мире, укусила акула
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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