В Австралии акула атаковала 13-летнего серфингиста

Израненного мальчика доставили в больницу.

В Австралии акула напала на серфингиста подростка.

Sky News Australia соощает, что на побережье у Порт-Маккуори. Около 6 утра 13-летний подростке катался на серфе, когда на него напала акула. Ребенок выжил, но был доставлен в больницу с нетяжелыми укусами конечностей.

На удивление пострадавший от акулы юный серфингист был в хорошем настроении, несмотря на боль. Власти после инцидента закрыли пляж.

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Фото:pixabay