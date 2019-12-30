Видео: В Пскове прикрыли подпольное казино

В подпольном казино было установлено 18 игровых автоматов.

Полиция Псковской области прикрыла подпольное казино.

Правоохранительным органам Псковской области стало известно, что в Пскове функционирует подпольное казино. Вскоре оно было найдено и туда нагрянули сотрудники МВД совместно с бойцами ОМОНа.

В ходе обыска в казино было изъято 18 игровых автоматов, компьютерное оборудование, серверное программное обеспечение, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео и фото: МВД Медиа