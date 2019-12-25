Послушник монастыря украл деньги и поехал в Москву кутить

На украденные деньги он снял квартиру и арендовал машину, нанял охрану и кутил в дорогих ресторанах.

Полиция поймала мужчину, который украл почти миллион рублей из Вязниковского монастыря.

Владимирское издание "Губерния" сообщает, что в сентябре этого года в полицию обратился настоятель Вязниковского монастыря, сообщив, что в монастыре украдены 800 тысяч рублей, которые предназначались на ремонт.

Полиция установила, что в это же время из монастыря пропал 34-летний послушник, житель Псковской области. Сейчас стало известно, что вора задержали в Рязанской области.

Как удалось установить, мужчина взял деньги и отправился кутить в Москву. В столице он снял квартиру, арендовал автомобиль, нанял охрану и гулял по дорогим ресторанам. Когда деньги закончились, он отправился в Рязань к другу, у которого собирался остаться жить.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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