В Кирове отчим регулярно истязал 3-летнего сына сожительницы

Ребенок сейчас проживает с родным отцом.

В Кирове мужчина регулярно истязал и издевался над маленьким сыном сожительницы.

РИА Новости со ссылкой СК РФ по Кировской области сообщает, что 22-летний житель Кирова предстанет перед судом за систематическое истязание 3-летнего ребенка. Следствие установило, что с июля по декабрь 2019 года мужчина постоянно избивал сына своей сожительницы.

Родной отец, приехав навестить сына, увидел у малыша повреждения и синяки и сообщил в полицию. По данному факту в отношении сожителя было возбуждено уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего".

На данный момент расследование дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок проживает с родным отцом.

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