В Зеленоградске пьяный незнакомец поцеловал в губы у школы первоклассницу

Личность извращенца установлена в кратчайшие сроки, он задержан.

У входа в школу незнакомец напал на 6-летнюю девочку и поцеловал ее в губы.

РИА Новости сообщает, что инцидент произошел утром 9 октября у входа в школу в Зеленоградске Калининградской области. Неизвестный пьяный мужчина напал на 6-летнюю первоклассницу, поцеловал ее в губы и ушел. Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения, о случившемся было сообщено в полицию.

В кратчайшие сроки мужчина был установлен. Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый по статьям за угрозу жизни и здоровью. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего".

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