В Сергиевом Посаде иностранец развратил двух маленьких девочек на детской площадке

Суд вынес приговор гражданину ближнего зарубежья.

В Подмосковье суд вынес приговор гражданину другой страны за развращение двух маленьких девочек.

Следственные органы СКР по Московской области сообщают, что 24-летний гражданин ближнего зарубежья 14 сентября 2019 года в пос. Скоропусковский Сергиево-Посадского района подошел к двум маленьким девочкам на детской площадке и продемонстрировал им свой половой орган, чем нарушил их половую неприкосновенность.

Эти действа заметил прохожий, который вызвал полицию и задержал мужчину до приезда сотрудников МВД. Состоявшийся суд признал мужчину виновным по статье "иные действия сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста" и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

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Фото:Piter.TV