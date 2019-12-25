В Подмосковье многодетная мать повесила 4-летнего сына

Пояснить свои мотивы следователям женщина не смогла.

В подмосковном Пушкине многодетная мать повесила своего маленького сына.

Трагедия произошла 11 октября днем в Пушкине Московской области. Вернувшийся домой мужчина увидел дома повешенного 4-летнего сына. Сделала это его 43-летняя жена. Как сообщает ТАСС, у пары еще 3 ребенка, а она работала в школе учителем. При задержании женщина не смогла объяснить мотивов своего чудовищного поступка.

Сейчас проверяется информация, что женщина наблюдалась у психиатра. Назначена психиатрическая судебная экспертиза. По факту убийства малолетнего следственными органами возбуждено уголовное дело.

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