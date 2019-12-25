В Чебоксарах нашли пакет с телом задушенного проводами от наушников младенца

Девочка родилась живой. Мать новорожденной разыскивается.

В Чебоксарах мать задушила новорожденную дочь, тело положила в пакет и выбросила на улицу.

РИА Новости со ссылкой на следственные органы СКР по Чувашии сообщает, что по факту убийства матерью новорожденного возбуждено уголовное дело.

В понедельник в центре Чебоксар был найден полиэтиленовый пакет с телом новорожденной девочки. Установлено, что малышка родилась живой и была задушена проводом от наушников.

Мать - детоубийцу ищут.

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