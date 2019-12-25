В Чувашии в ДТП с минивэном пострадали 5 человек

Всего в автомобиле находилось 9 пассажиров и водитель.

В Чувашии минивэн столкнулся с дорожным манипулятором.

ТАСС со ссылкой на МВД региона сообщает, что сегодня днем, 16 октября, на 10ом километре дороги федерального значения А-151 Цивильского района Чувашии минивэн столкнулся с дорожным манипулятором, который занимался установкой дорожного ограждения.

В результате ДТП травмы различной тяжести получили водитель минивэна и 4 его пассажира. Они госпитализированы в больницу. Всего в машине было 9 пассажиров. Остальные были осмотрены медиками на месте, госпитализация им не потребовалась.

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