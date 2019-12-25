В Ярославской области пьяный полковник полиции устроил ДТП и убил пассажирку

Мужчина ехал со своего дня рождения и не справился с управлением личного автомобиля.

В Ярославской области полковник полиции устроил пьяное смертельное ДТП.

В четверг на автодороге Любим - Ярославль в Даниловском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП с опрокидыванием. В аварии погибла 42-летняя пассажирка, гражданская жена водителя, автомобиля "Форд". Как было установлено, за рулем иномарки был полковник полиции в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД Ярославской области.

По данному факту МВД проводит служебную проверку, после которой данный сотрудник будет уволен.

Руководством УМВД России по Ярославской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

В социальных сетях сообщают, что пара ехала с празднования 56 дня рождения полковника.

Ранее:В Орске Оренбургской области в ДТП погиб ребенок

Фото:ВК, Жесть Ярославской области