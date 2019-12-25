В Орске Оренбургской области в ДТП погиб ребенок

Женщина - водитель и второй ребенок с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

В поселке Никель города Орска Оренбургской области в ДТП с перевертышем погиб 9-детний ребенок.

Авария произошла сегодня, 15 октября, в 08:45 в поселке Никель города Орска, сообщает ГИБДД по Орску. 33-летний водитель не справилась с управлением автомобиля "Рено Сандеро", и машина вылетела с трассы. Автомобиль перевернулся несколько раз и остановился.

В салоне автомобиля находилось двое детей 2011 года рождения. Один из детей погиб на месте ДТП. По сообщениям в соцсетях, этот участок дороги довольно ровный. В машине ехала мать и дочери близняшки. Одна, которая погибла, не была пристегнута ремнем безопасности.

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Фото: ВК, Госавтоинспекция Орск