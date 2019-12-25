  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красноярском крае машина врезалась в дерево, трое погибли
Сегодня, 8:41
213
MShaffter

В Красноярском крае машина врезалась в дерево, трое погибли

0 0

Водитель и еще один пассажир выжили.

Сегодня утром в Красноярском крае в ДТП погибли 3 человека.

Авария произошла на 19 километре автодороги Заозерный – Новая Солянка. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, допустил съезд с трассы, и машина врезалась в дерево.

В результате ДТП 3 пассажира 2002, 1971 и 1985 годов рождения погибли на месте ДТП. Водитель и еще один пассажир выжили. С тяжелыми травмами они госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее:В Твери водитель на иномарке сбил 7-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

Фото: ВК, Типичный Заозерный

Теги: красноярские новости, новости красноярска, происшествия, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии