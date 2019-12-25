В Красноярском крае машина врезалась в дерево, трое погибли

Водитель и еще один пассажир выжили.

Сегодня утром в Красноярском крае в ДТП погибли 3 человека.

Авария произошла на 19 километре автодороги Заозерный – Новая Солянка. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, допустил съезд с трассы, и машина врезалась в дерево.

В результате ДТП 3 пассажира 2002, 1971 и 1985 годов рождения погибли на месте ДТП. Водитель и еще один пассажир выжили. С тяжелыми травмами они госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

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Фото: ВК, Типичный Заозерный