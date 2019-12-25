Житель Алтая едва не отрубил руки бывшей жене за отказ вернуться

Мужчина ранее был судим.

В Республике Алтай в г. Горно-Алтайске бывший муж пытался отрубить руки своей бывшей.

УМВД по Республике Алтай сообщает, что к ним поступило сообщение от женщины, что ее соседку тяжело ранил бывший 31-летний муж. Как удалось установить, пострадавшая возвращалась домой, после того как отвела ребенка в детский сад. У подъезда ее встретил бывший муж, с которым она недавно развелась.

Мужчина попросил жену вернуться, но та отказала. Тогда мужчина рассвирепел и начал избивать женщину руками. А затем топором, обухом и лезвием, наносить удары по рукам бывшей супруги. После этого мужчина забежал в подъезд, попросил одну из соседок вызвать скорую и скрылся.

Сейчас пострадавшая находится в республиканской больнице, где медики ей оказывают помощь. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уточняется, что мужчина ранее был судим.

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