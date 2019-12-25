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В Подмосковье мать выбросила умирать новорожденного ребенка на улицу
Сегодня, 13:19
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В Подмосковье мать выбросила умирать новорожденного ребенка на улицу

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Новорожденный младенец умер от общего переохлаждения.

В Сергиев Посаде в Хотьково Московской области прохожие нашли тело новорожденной девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий. Ребенок был завернут в пеленку и куртку.

Уже удалось установить, что младенцу возраст 3-4 дня. Его смерть наступила из-за общего переохлаждения организма. По факту смерти новорожденного младенца возбуждено уголовное дело. Личность матери устанавливается.

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Фото:pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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