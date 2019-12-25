В Челябинске обнаружили тело 7-месячного младенца, которого родители выбросили в реку

Мать младенца сначала заявила, что ее ребенка похитили. Затем рассказала, что он умер от болезни.

В Челябинске нашли тело 7-месячного ребенка, которого родители выбросили в реку Миасс.

Ранее Piter.TV сообщал, что родители 7-месячного малыша выбросили своего ребенка в реку, а затем заявили в полицию о похищении. Женщина рассказала, что ее ударили по голове и забрали телефон и переноску с младенцем. Полиция незамедлительно бросилась на поиски похитителя и малыша. Но позже выяснилось, что женщина инсценировала похищение, вскоре она созналась в обмане.

Затем женщина заявила, что малыш скончался в результате болезни. Сейчас стало известно, что тело младенца найдено. В скором времени будет проведена экспертиза, которая установит точные причины смерти ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

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