Женщина на Урале полгода прятала младенца в сумке в шкафу

Девочку случайно нашли подруги, когда пришли в гости.

В городе Карпинск Свердловской области женщина полгода держала в сумке в шкафу новорожденную дочь и морила голодом.

Е1.RU сообщает, что 37-летняя женщина не состояла на учете в женской консультации, родила ребенка самостоятельно и всем сказала, что ребенок умер. Пришедшие в гости подруги сидели, выпивали и в какой-то момент услышали странные звуки.

Звук издавался из шкафа, где изумленные женщины нашли истощенную девочку. Пьяные подруги забрали ребенка домой, а на следующее утро вызвали скорую и полицию. У ребенка крайнее истощение, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. Ребенок в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь и здоровье ребенка.

Сообщается, что муж ушел из семьи в начале года. Женщина воспитывает 13-летнего сына и 3-летнюю дочь. Дети опрятные ходят в школу и в детский сад. Старший брат подкармливал тайком от матери маленькую сестренку, но молчал. Девочка же рассказывала, что дома есть живая кукла Полина. Взрослые это приняли за фантазии ребенка и не обратили внимания.

По словам издания, женщина находится в психиатрической больнице, детей из семьи изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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