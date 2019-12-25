Житель Урала зарезал подругу из-за того, что она назвала его космонавтом

Мужчине не понравилась шутка, и он пустил в ход нож.

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины 1970 года рождения.

Следственные органы СКР по Свердловской области сообщают, что уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Талицы по статье "Убийство" завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, утром 27 апреля 2020 года обвиняемый находился у себя дома вместе со своей знакомой. Женщина в шутку назвала своего приятеля "космонавтом", потому что тот во времена СССР служил в космических войсках. Мужчине шутка не понравилась, так как он не считал себя космонавтом, потому что был обыкновенным сварщиком.

У мужчины в руках был нож для нарезания закуски. Женщина на свою беду выкрикнула "Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!". Будучи в пьяном состоянии мужчина принял слова подруги как руководство к действию и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

После содеянного мужчина вызвал полицию и признался в убийстве.

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Фото:СУ СК РФ по Свердловской области