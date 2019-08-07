В Приморье ученик 11 класса из-за "тройки" угрожал учителю убийством

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

В Приморье старшеклассник пойдет под суд за угрозу убийством школьному учителю.

Как сообщает РИА Новости, ученик 11 класса рассвирепел из-за "3" по английскому языку. Он угрожал убить педагога, перегораживал выход, вел себя агрессивно. На все просьбы успокоиться не реагировал. Учитель, видя состояние ученика, приняла эти угрозы всерьез.

Сейчас уголовное дело по статье "угроза убийством" расследовано и передано в суд. Ученик выплатил учителю компенсацию морального вреда. Он направил в суд ходатайство, чтобы ему судом был назначен штраф. Потерпевшая сторона возражать не стала.

В суд направлено уголовное дело для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подростка и назначении ему судебного штрафа.

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Фото:Piter.TV