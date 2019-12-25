  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новосибирской области 14-летняя девушка родила ребенка и спрятала его в морозилку
Сегодня, 16:53
234
MShaffter

В Новосибирской области 14-летняя девушка родила ребенка и спрятала его в морозилку

0 0

Подросток вела асоциальный образ жизни.

В одном из сел Новосибирской области 14-летняя девушка подросток родила дома младенца и спрятала его в морозилку, сообщает "Вести Новосибирск" со ссылкой на пресс-секретаря уполномоченного по правам ребёнка Надежду Болтенко. Подросток сама во всем созналась. Сейчас с ней работают правоохранители.

Следственные органы выясняют все обстоятельства смерти новорожденного. "Сиб.фм" со ссылкой на главного эксперта аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаила Глотова сообщает, что девочка вела асоциальный образ жизни, состояла на учете по делам несовершеннолетних. Часто не ночевала дома.

Ранее:В Красноярске многодетная мать продала новорожденного за 25 тысяч рублей

Фото:pixabay

Теги: новосибирские новости, новости новосибирска, родила в 14, убила новорожденного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии