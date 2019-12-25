В Новосибирске от коронавируса умер 28-летний мужчина

Всего в регионе за сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом.

В Новосибирске за сутки скончалось 5 пациентов с коронавирусом, среди них 28-летний мужчина, сообщает "Сиб.ФМ" со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу. Других подробностей оперштаб не приводит. Также скончались за минувшие сутки еще один мужчина 72 лет и 3 женщины в возрасте 59, 60 и 74 лет. Всего с начала эпидемии в регионе из-за коронавируса умерли 630 пациентов.

По состоянию на утро 10 ноября в Новосибирской области 19 092 случая COVID-19 (+179 за сутки). Выздоровели за всё время 15 615 пациентов (+173 за сутки).

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