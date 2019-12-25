Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году. В интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев рассказал, что со временем COVID-19 переместится в разряд сезонных заболеваний, интенсивность распространения которых зависит от погоды.
Гультяев считает, что ждать четвёртой волны пандемии в 2021 году не будет, так как система здравоохранения будет подготовлена для работы на полную мощность.
Эксперт отмечает, что COVID-19 – далеко не первый вирус в истории человечества.
С течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание.
Максим Гультяев, ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ
Он подчеркнул, что к 2021 году сознательные граждане сделают прививку от коронавируса. Также многие успеют переболеть — и у них выработаются антитела.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно.
Фото: pixabay.com
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