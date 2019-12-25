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В Роспотребнадзоре заявили, что заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно
Сегодня, 8:28
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matveyvn

В Роспотребнадзоре заявили, что заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно

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В продуктах питания новой инфекции не было выявлено.

В Роспотребнадзоре заявили, что заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаил Лебедев.

По его словам, заразиться COVID-19 в кафе возможно при несоблюдении санитарных мер — социальной дистанции, масочного режима, гигиены.

Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321.

Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он подчеркнул, что в продуктах питания новой инфекции не было выявлено.

Ранее мы писали, что петербуржцы, которые лечатся от коронавируса на дому, получат бесплатные лекарства.

Фото: pixabay.com

Теги: кафе, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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