В Роспотребнадзоре заявили, что заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаил Лебедев.
По его словам, заразиться COVID-19 в кафе возможно при несоблюдении санитарных мер — социальной дистанции, масочного режима, гигиены.
Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321.
Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Он подчеркнул, что в продуктах питания новой инфекции не было выявлено.
Ранее мы писали, что петербуржцы, которые лечатся от коронавируса на дому, получат бесплатные лекарства.
Фото: pixabay.com
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