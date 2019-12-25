Петербуржцы, которые лечатся на дому от коронавируса, получат лекарства бесплатно

Препараты начнут раздавать уже на этой неделе.

Петербуржцы, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение на дому, получат бесплатные лекарства. Деньги, выделенные федеральным центром на эти нужды, уже поступили во все 18 районов Петербурга. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграмян.

На обеспечение препаратами тех, кто лечится от КОВИД амбулаторно, из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей. Бесплатные лекарства поступят к больным коронавирусом уже на этой неделе.

Кроме бесплатных лекарств в Петербурге также приобрели 21 тысячу пульсоксиметров, что тоже должно облегчить людям лечение на дому. Работу колл-центров внедрят на уровне каждой поликлиники.

Ранее губернатор пообещал сделать все, чтобы избежать второго локдауна в Петербурге.

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